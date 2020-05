Coronavírus: mulher de 73 anos é internada com suspeita de Covid-19

Outros dois pacientes que estavam internados tiveram alta – Divulgação

Uma mulher de 73 anos foi internada na Santa Casa de Bariri. Por apresentar alguns sintomas da Covid-19, houve pedido de exame para ela.

As informações são do interventor do hospital, Marco Antonio Gallo.

Outros dois homens (um de 63 anos residente em Bariri e outro de 36 anos morador de Itaju) que estavam internados na Santa Casa receberam alta.

Segundo Gallo, no momento são aguardados os resultados de três exames para Covid-19: da mulher que está internada e dos dois homens que estão em domicílio.