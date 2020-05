Coronavírus: Governo autoriza região a reabrir comércio a partir de 2ª

Panorama da região de Bauru permite maior flexibilização da quarentena

O governo estadual permitiu que algumas regiões do Estado possam reabrir setores comerciais a partir de segunda-feira, dia 1º. O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira, dia 27, no Palácio dos Bandeirantes.

Conforme dados de saúde dos departamentos regionais de saúde (DRS), houve classificação das regiões do Estado em cinco fases.

A região de Bauru (incluindo Bariri) está fase 3, juntamente com as regiões de Araraquara, Barretos e Presidente Prudente. Elas poderão flexibilizar mais a quarentena em relação às outras regionais de São Paulo.

A fase 3 permite o funcionamento de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, indústria não essencial e construção civil.

Podem funcionar com restrições bares, restaurantes e similares, comércio, shopping center e salões de beleza. É preciso que as prefeituras publiquem decretos para normatizar a abertura dos estabelecimentos.

Continuam proibidos de funcionar academias, teatros e cinemas e eventos esportivos e de aglomeração de pessoas.

A Grande São Paulo, a Baixada Santista e a Região de Registro estão na fase 1, devendo manter as restrições para abertura comercial e de estabelecimentos de prestação de serviço.

As demais regiões do Estado estão na fase 2, intermediária entre a 1 e a 3.