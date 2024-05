Cidade: Artesãs de Bariri confeccionam gorros e cachecóis para o povo gaúcho

A Associação Fios de Afeto reuniu grupo de voluntárias que estão confeccionando gorros, toucas e cachecóis de lã para o povo gaúcho, assolado por chuvas e enchentes.

O objetivo das artesãs é se solidarizar com os moradores do Rio Grande do Sul que, após as enchentes, passam a enfrentar a queda de temperatura com a chegada do frio.

Quem quiser colaborar pode ser através da confecção de peças ou da doação de novelos de lã. Para tanto, entrar em contato através das redes sociais (@fiosdeafetobariri) ou pelo telefone (14) 99703-1762 (Simone).