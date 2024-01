CARNAVAL: Umuarama promove duas noites e duas matinês

O Umuarama Clube de Bariri realizará duas noites e duas matinês do tradicional carnaval de salão.

Com enfoque nas Olimpíadas de Paris, o tema da festa deste ano é “De Bariri a Paris, a diversão é olímpica”.

Nas noites de 10 (sábado) e 12 de fevereiro (segunda-feira) o carnaval tem início às 22h. Nos dias 11 (domingo) e 13 de fevereiro (terça-feira) o baile começa às 15h.

A animação será da Banda Tropicália e DJs Gustavo Castro, Marrom e Ala Yuri. O clube montará praça de alimentação com venda de batata frita, pastel e salgados.

Para associados, a entrada é gratuita. Para visitantes (primeiro lote), os ingressos para as duas noites saem por R$ 60,00. O bilhete avulso custa R$ 35,00 para cada noite.

Nas matinês, os adultos (não associados) pagam R$ 30,00 por baile. Para crianças de 7 a 12 anos de idade cada ingresso de matinê sai por R$ 15,00.

Os pontos de venda são a secretaria do clube, Eldorado Móveis e Papelaria Nota 10.