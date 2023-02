Carnaval terá cobertura do Sistema Belluzzo e Jornal Candeia

O Sistema Belluzzo de Comunicação e o Jornal Candeia estão unidos para a cobertura do carnaval.

No sábado (11) a equipe marcou presença no Abre Alas, primeiro no desfile pelas ruas centrais da cidade e mais tarde no Umuarama Clube de Bariri. O evento foi em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Na terça-feira (14) foi feita entrevista com a primeira-dama, Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, e com a coordenadora do Setor de Cultura, Raica Patrícia Spedo, sobre os preparativos para o carnaval no Lago Municipal.

Anteontem (16) houve acompanhamento dos ensaios da Banda Abadah, que irá animar a festa popular no Lago Municipal, e da Banda Tropicália, que irá se apresentar no Umuarama.

A partir de hoje (18) a equipe irá transmitir e registrar o carnaval do Lago e do Umuarama.

A cobertura será feita até terça-feira (21) em tempo real, com flashes ao vivo através das páginas do Facebook dos meios de comunicação envolvidos e também pela 91 FM e Rádio Cultura.

Também haverá fotos e reportagens publicadas no Jornal Candeia impresso e no site www.jornalcandeia.com.br/galeria.

Da Redação