CANDEIA: Retrospectiva 2024

Confira os principais fatos de 2024 em Bariri, que foram destaque nas edições do Candeia – impressa e interativa

Janeiro

Prefeitura de Bariri registra déficit de R$ 14,1 milhões em 2023

A despesa liquidada da Prefeitura de Bariri superou a receita em 2023 em R$ 14,1 milhões. A arrecadação do município em 2023 totalizou R$ 147,7 milhões. O montante ficou 6,5% abaixo do estimado para o ano passado.

Bariri tem 4.991 estudantes matriculados para 2024

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2023. As matrículas tratam de alunos que irão cursar a rede pública em 2024.

TJ mantém divulgação de horas extras de servidores

Decisão monocrática do desembargador Carlos Monnerat indeferiu pedido de liminar em ação proposta pelo prefeito de Bariri contra projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal.

Casos suspeitos de dengue lotam PS de Bariri

Pessoas com sintomas da dengue têm procurado o pronto-socorro (PS) de Bariri. Segundo a direção da Santa Casa, o movimento no local se intensificou bastante uma semana antes do Natal.

TCE: Bariri mantém nota “C” em índice de eficiência

Bariri e outros quatro municípios da região tiveram a nota mínima no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) para medir o desempenho das prefeituras paulistas.

Fevereiro

Bariri tem saldo negativo de 804 empregos formais em 2023

Setor agropecuário foi o maior responsável pelo maior número de dispensas de trabalhadores em 2023; já o comércio mais contratou que demitiu no ano passado

Dengue: Prefeitura decreta situação de emergência e cancela o carnaval

A Prefeitura de Bariri decretou de estado de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de dengue e cancelou a festa popular. Desde o início do ano o município contabilizou 492 casos da doença.

Prefeitura irá contratar empresa para limpeza por pregão eletrônico

A Prefeitura de Bariri irá contratar empresa especializada para execução de serviços de limpeza pública. O valor estimado é de R$ 247,9 mil por mês.

Fiscalização irá autuar terrenos sujos a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (19) o Setor de Fiscalização da Prefeitura de Bariri começará a autuar donos de terrenos sujos com base na nova legislação, que aumentou valor de multas e de serviços realizados em terrenos abandonados.

Polícia Civil investiga abuso sexual praticado por dois adolescentes contra duas crianças

Os fatos ocorreram em duas datas distintas (5 de fevereiro e 15 de fevereiro), ambos no Jardim Iguatemy, em Bariri.

Março

Fiscalização autua 191 terrenos sujos em sete dias

Fiscais da Prefeitura de Bariri autuaram 191 terrenos com mato alto durante sete dias de trabalho. Cada multa é de R$ 342,60. Dessa forma, as 191 autuações totalizaram R$ 65,4 mil.

Empresa de Guararapes vence licitação da limpeza em Bariri

A empresa ESN Prestação de Serviços Guararapes Ltda, de Guararapes, foi a vencedora de licitação para limpeza pública. O valor dado pela firma foi de R$ 231 mil por mês.

Maioria dos vereadores deve mudar de legenda na janela partidária

Começou no dia 7 de março a janela partidária, período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato. De Bariri, seis deles devem trocar de partido e outros três tendem a permanecer na legenda.

Dengue: Câmara aprova projeto que autoriza entrada forçada em imóveis

A Câmara de Bariri aprovou por unanimidade projeto de lei que autoriza agentes públicos municipais a entrarem forçadamente em imóveis suspeitos de proliferarem vetores que transmitem a dengue e outras doenças.

Poupança: Saques em Bariri e região superam depósitos em 2023

Bariri e outros sete municípios da região registraram em 2023 mais saques que depósitos na caderneta de poupança.

Abril

Bariri registra 6º óbito por dengue no município

A Prefeitura de Bariri, por meio da Vigilância Epidemiológica, comunica que há mais um óbito confirmado por complicações da dengue, chegando a um total de seis mortes no município em 2024.

MP ajuíza ação contra ex-prefeito, empresários e ex-diretores

O Ministério Público (MP) ajuizou ação cível por supostos atos de improbidade administrativa contra Abelardo, Paulo Ricardo, Abilio Giacon, Flávio Coletta e Giuliano Griso.

Bariri deve ter quatro candidatos a prefeito

Após o encerramento dos prazos da janela partidária, quatro grupos devem lançar nomes para a disputa ao cargo de prefeito: Airton Pegoraro; Edcarlos Santos; Neto Leoni; e Fernando Foloni.

Ambulância sem equipamentos gera condenação do município

O juiz da 1ª Vara Judicial de Bariri, Igor Canale Peres Montanher, condenou o Município de Bariri a pagar R$ 10 mil por danos morais a um usuário do serviço de ambulância.

Prefeito afirma que horas extras são publicadas desde março

Fernando Foloni encaminhou ofício à Câmara relatando o cumprimento de lei municipal desde o dia 5 de março deste ano; vereadores cobraram o Executivo em sessão realizada no dia 15 de abril

Maio

Justiça marca leilão do Elefante Verde para 24 de junho

A juíza do Trabalho substituta Renata Nunes de Melo marcou para o dia 24 de junho leição Hospital São José (Elefante Verde), pertencente à Santa Casa de Bariri.

Prefeitura contrata Pedro Paulo & Alex para o Rodeio Bariri

A Prefeitura de Bariri contratou no fim de maio a dupla Pedro Paulo & Alex (PPA) para o Rodeio Bariri 2024.

TJ decide que horas extras de servidores devem ser divulgadas

Por unanimidade, Judiciário julgou improcedente ação movida pelo prefeito de Bariri contra projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal no ano passado

Bariri se mobiliza para ajudar moradores do RS

Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou 107 mortes até 9 de maio em consequência das fortes chuvas. Diante desse quadro desolador, pessoas de todo o Brasil e até do exterior se mobilizaram em ajudar os gaúchos. Não foi diferente em Bariri.

Judiciário barra ações de execução fiscal da prefeitura e do Saemba

A Justiça de Bariri tem rejeitado ações de execução fiscal com a alegação de que o poder público deve esgotar, primeiro, a cobrança pela via administrativa e se atentar ao valor do débito inscrito em dívida ativa.

Demitida monitora que esqueceu criança dentro de ônibus escolar

A monitora que esqueceu aluna de 4 anos dentro de ônibus escolar foi demitida pela empresa terceirizada. A menina foi esquecida durante a ida à Emei 4 Profª Yone Belluzzo Foloni.

Junho

Bariri atinge patamar de 64,8% de crianças alfabetizadas

Em 2023, 64,8% das crianças baririenses das redes públicas alcançaram o patamar de alfabetização definido pelo Inep para o 2º ano do ensino fundamental.

Luís Eduardo Benatti morre após mal súbito

O diretor municipal de Desenvolvimento, Luís Eduardo Benatti, morreu na tarde de 13 de junho, vítima de mal súbito.

Prefeitura atende recomendação do MP e publica horas extras detalhadas

A Prefeitura de Bariri passou a publicar em sua página eletrônica informações mais detalhadas sobre as horas extras pagas aos servidores públicos municipais, atendendo recomendação do Ministério Público (MP).

Câmara de Itaju arquiva Processante contra prefeito Jerri

A Câmara de Itaju decidiu pelo arquivamento de Comissão Processante (CP) aberta para apurar supostas irregularidades na contratação da empresa Latina Ambiental pelo prefeito Jerri de Souza Neiva.

Cetesb adverte e multa prefeitura por irregularidades na área do transbordo

A Cetesb aplicou à Prefeitura de Bariri duas advertências e uma multa no valor de 600 Ufesps (aproximadamente R$ 21 mil) por irregularidades relacionadas à área do transbordo de resíduos domésticos.

Leilão do Elefante Verde não recebe propostas

Encerrou-se o leilão do Hospital São José (Elefante Verde), sem ter recebido nenhum lance. O prédio pertence à Santa Casa de Bariri. O valor inicial para compra do prédio era de R$ 2,589 milhões.

AES e Defesa Civil realizam simulado de evacuação da hidrelétrica

A AES Brasil e a Defesa Civil de Bariri realizaram dois simulados de evacuação da Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, entre Bariri e Boraceia. O objetivo é estabelecer uma rotina preventiva de segurança.

Julho

Bariri está acima da média estadual em índice de progresso social

O Índice de Progresso Social – Brasil (IPS Brasil) aponta que Bariri está acima da média estadual. O ranking de 2024 coloca o município com índice de 66,81. A média do Estado de São Paulo é de 66,25 e a do Brasil, de 61,83.

Situação financeira do Saemba está melhor, diz superintendente

Décio Simonetti Junior conta que dívida com CPFL está sendo quitada e que há recursos para pagamento de obrigações mensais, mas sem sobras para investimentos.

Judiciário decide que taxa cobrada pela prefeitura é ilegal

Dezenas de ações judiciais movidas contra a Prefeitura de Bariri questionam a constitucionalidade da Taxa de Proteção a Desastres, instituída em 2017. O Judiciário julga os pedidos procedentes.

Tribunal irá fechar Justiça do Trabalho em Bariri

O Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Bariri encerrará suas atividades no dia 5 de agosto. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª região, com sede em Campinas.

Caso Marques: Réu é condenado por lesão corporal seguida de morte e dois são absolvidos

O Tribunal do Júri julgou três seguranças denunciados pela morte do advogado Luís Henrique Marques no carnaval de 2020 do Umuarama. Em relação a Eduardo de Araujo Alves, houve desclassificação do crime de homicídio triplamente qualificado para lesão corporal seguida de morte. Álvaro Augusto Paleari Júnior e Luiz Machado Rocha Filho foram absolvidos.

Agosto

Prefeito homologa pregão e empresa gaúcha vai prestar serviço de coleta de lixo

O prefeito Fernando Foloni homologou pregão eletrônico que destina o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de Bariri para a empresa gaúcha Urban Serviços e Transportes Ltda, de Charqueada.

Bariri tem saldo positivo de 745 empregos formais no semestre

Conforme dados do Caged, de janeiro a junho deste ano o município contabilizou 3.574 contratações e 2.829 demissões; setores agropecuário e industrial se destacaram.

Após convenções, Bariri registra quatro candidaturas a prefeito

Em Bariri, quatro grupos lançaram candidatos a prefeito (Airton, Edcarlos, Fernando e Neto). Para o cargo de vereador são 137 candidatos de 14 diferentes legendas partidárias.

Decisão judicial livra Santa Casa de dívida milionária

A Santa Casa de Bariri foi recentemente excluída do polo passivo de uma ação judicial de execução no valor de R$ 2,3 milhões. O caso diz respeito a uma dívida do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, em Campinas.

TJ derruba vale adicional a servidor público em Bariri

Lei aprovada no fim de 2018 estabeleceu o pagamento de vale-alimentação a servidor que não apresenta atestado médico no período de um ano.

Escolas municipais de Bariri melhoram nota do Ideb

Praticamente todas as escolas municipais de Bariri tiveram alta nas notas do Ideb, no comparativo entre 2021 e 2023. O melhor resultado no ano passado foi obtido pela Escola Professora Julieta Rago Foloni.

Setembro

Ranking mostra Bariri bem em Educação e Saneamento e mal em Saúde

Ferramenta criada pela Folha em conjunto com o Datafolha mostrou aspectos positivos e negativos do município. A nota geral foi 0,524, deixando o município na 2.824ª colocação entre 5.276 municípios brasileiros (95% do total). A escala vai de 0 a 1.

Incêndios atingem diversas áreas em Bariri

No início de setembro um incêndio de grande proporção em área com mato seco chegou perto de residências no Jardim São Marcos, assustando moradores.

Instalação da Diocese de Jaú e posse de Dom Francisco reúne clero e fiéis

Em cerimônia realizada na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio, foi oficialmente instalada no dia 7 de setembro a Diocese de Jaú. No mesmo dia, foi empossado seu primeiro bispo, Dom Francisco Carlos da Silva.

Área com cana predomina, mas amendoim e soja ganham espaço

O IBGE divulgou nessa semana dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) referente ao ano de 2023. O levantamento investiga um conjunto de produtos das lavouras temporárias e permanentes.

Homem é preso em Bariri por crime ambiental

Diligência feita pela Polícia Civil constatou tanque com água parada, em desacordo com as normas ambientais.

Prefeitura arrecada R$ 113,3 milhões de janeiro a agosto

Em audiência pública, a prefeitura informou que de janeiro a agosto deste ano a receita líquida somou R$ 113,3 milhões. No mesmo período, as despesas liquidadas totalizaram R$ 108,7 milhões.

Condenado por matar Mariana Bazza morre em hospital

Preso por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver, Rodrigo Pereira Alves tratava doença crônica grave e morreu na UTI do HC de Botucatu. Ele foi condenado a 40 anos de prisão após abordar a jovem na saída de academia em Bariri em 2019.

Outubro

Em cenário incerto, eleitores de Bariri escolhem próximo prefeito

No município são 23.606 eleitores aptos a votar em oito locais que concentram 68 seções; votação tem início às 8h e vai até 17h. Nas pesquisas internas as oscilações de quem aparece na dianteira parecem ser uma constante.

Airton é eleito prefeito de Bariri e inicia semana de olho no orçamento

Airton Pegoraro e Paulo Kezo foram eleitos no dia 6 de outubro, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Bariri para mandato que começa em janeiro de 2025 e termina em dezembro de 2028.

Câmara de Bariri renova seis cadeiras

A renovação foi grande na Câmara Municipal de Bariri após a totalização dos votos no domingo (6). Dos cinco vereadores que tentavam a reeleição, três obtiveram êxito. Dos outros seis vitoriosos no pleito, cinco foram eleitos pela primeira vez.

Morre o ex-vereador João Modesto

Morreu em Campinas o ex-vereador João Modesto de Abreu Júnior, aos 87 anos de idade. Foi vereador em Bariri por três legislaturas seguidas, sempre com votações expressivas nas urnas: 1997-2000; 2000-2004; e 2004-2008.

TCE suspende licitação da merenda em Bariri

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a licitação feita pela Prefeitura de Bariri para contratar empresa que irá fornecer merenda escolar a alunos das redes municipal e estadual.

Juiz decide por nova modalidade para venda do Hospital São José

Corretor credenciado junto ao TRT de Campinas terá 60 dias de prazo para tentar vender imóvel; duas tentativas de leilão foram fracassadas.

MP apura funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto

O Ministério Público (MP) abriu inquérito civil com o intuito de apurar a regularidade do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e eventual insuficiência dos equipamentos em operação.

Lombada em frente da Igreja de Santo Expedito causa polêmica

Foram instalados em Bariri 13 novos redutores de velocidade, sendo que alguns deles causaram reclamação. Trata-se de convênio assinado em 2022 com o Detran.

Morte de Edmara Rainere causa comoção

A servidora pública municipal Edmara Rainere, 55 anos, morreu no dia 31 de outubro. Ela foi encontrada em sua residência já sem vida. Ela era servidora pública em Bariri desde 1996. Nesse período, teve forte atuação no desenvolvimento do esporte no município.

Novembro

Prefeitura prevê receita de R$ 170,9 milhões para 2025

A Prefeitura de Bariri estima para o ano que vem receita de R$ 170,9 milhões, entre receitas correntes e receita de capital. O montante é 4,17% superior ao que foi previsto para o atual exercício financeiro (R$ 164 milhões).

Santa Casa realiza licitação para novas obras

A Santa Casa de Bariri publicou quatro chamamentos públicos com o objetivo de contratar empresas para a realização de obras no hospital. Dois deles tratam da mudança de local do pronto-socorro (PS) no futuro.

Sindicato aciona Saemba na Justiça para progressão de funcionários

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri ingressou com ação judicial contra o Saemba a fim de que a autarquia dê cumprimento à lei que trata da progressão dos funcionários.

TJ julga mérito de ação e derruba vale adicional a servidor público em Bariri

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo julgou procedente Adin a fim de suspender lei que concede gratificação através de vale-alimentação aos servidores efetivos que não apresentarem atestado médico pelo período de um ano.

MP pede informações sobre ensino integral em Bariri

O Ministério Público (MP) encaminhou ofício à Diretoria Municipal de Educação pedindo informações a respeito do ensino integral em Bariri.

Itaju apresenta melhora em índice de desenvolvimento sustentável; região tem queda

De 12 municípios da região, nove apresentaram queda no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis.

Dona Lila: cem anos de idade e muitas histórias para contar

A baririense Maria Apparecida Borsetti Oréfice, carinhosamente conhecida por Dona Lila, completou 100 anos de vida no dia 21 de novembro e conversou com o Candeia.

Dezembro

Campanha e eventos movimentam Bariri no fim de ano

Acib deu início à promoção “Magia Premiada de Natal” no dia 2; comércio funciona até 22h a partir de 9 de dezembro; programação natalina começa no dia 11.

Justiça condena denunciados por fraudes em licitações de Bariri

Cinco investigados pelo Gaeco na esfera da Operação Prenunciado 2 foram condenados pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Bariri. As penas foram de dez a 22 anos de prisão, todas em regime inicial fechado.

MP aperta o cerco contra perturbação de sossego provocada por veículos

Houve aumento da restrição para estacionar perto da rodoviária, fiscalização de trânsito, cumprimento de mandados de busca e apreensão, recolhimento de motos e até prisões.

Anac constata irregularidades e proíbe pouso no aeródromo de Bariri

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou no Diário Oficial da União portaria que torna pública a aplicação de medida administrativa cautelar ao aeródromo público Bariri, denominado Apparecido Osório da Silva.

Morre o ex-prefeito José Aparecido de Araujo

Morreu no dia 12 de dezembro o ex-prefeito e ex-vereador de Bariri José Aparecido de Araujo, aos 74 anos de idade. Ele estava tratando de um problema de saúde, mas acabou falecendo.

Bariri e Boraceia têm aumento no índice de participação do ICMS para 2025

Índice serve de parâmetro para as transferências do imposto estadual às prefeituras; Itaju teve queda no IPM.

Prefeitura abre licitação para locação de motoniveladora

A Prefeitura de Bariri abriu licitação para contratar empresa que preste serviço e efetue a locação de máquina motoniveladora. A avaliação da administração municipal é de R$ 383.330,00 por 1.000 horas.

Gaeco denúncia ex-prefeito Abelardo no caso Latina

O Gaeco denunciou o ex-prefeito de Bariri Abelardo Maurício Martins Simões Filho por seis diferentes crimes. Os delitos são relacionados à contratação da empresa Latina Ambiental em meados de 2021.