Bariri terá centro de reabilitação com equoterapia

Hoje, das 8h às 12h, ocorre a pré-inauguração do Centro Isis de Estimulação, Habilitação e Reabilitação de Pessoas Com Deficiência em Bariri.

O local fica próximo ao Jardim dos Ipês, a 200 metros da Chácara do Fiorin.

Segundo divulgado, a prioridade do Centro é acolher o paciente e a família, oferecendo um tratamento humanizado, “buscando no trabalho a dignidade e a reinserção social de uma vida plena para cada aluno”.

O Centro Ísis é um projeto proposto em parceria com Studio 360º para promover a melhoria do desenvolvimento de cada pessoa com atendimentos exclusivos, que envolvem equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros.

“Ajude e cuide de quem ama. Nosso tratamento é especializado e inovador. Queremos ajudar você a encontrar o seu motivo para viver feliz”, enfatiza o Centro.

Os telefones de contato são (14) 98157-1064 e 98108-8769. Redes sociais www.facebook.com/centroisisbariri e instagram: @centroisisbariri