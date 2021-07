Bariri sedia reunião regional com presença de deputado estadual

O deputado estadual Paulo Nishikawa, conhecido como Coronel Nishikawa (PSL), participou de reunião em Bariri na tarde desta sexta-feira (30).

Ele esteve na prefeitura, onde recebeu pedidos de emendas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.

Entre os políticos marcaram presença o prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), o presidente da Câmara de Bariri, Benedito Antonio Franchini (PTB), o vereador Airton Pegoraro (MDB), o prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Mello, Di Picapau (PSDB), e o vice-prefeito de Itaju, Wellington Pegorin (PSDB).

Abelardo Simões diz que fez pedido de recursos para melhoria do atendimento da Santa Casa de Bariri, incluindo o pronto-socorro. Ele esteve acompanhado do gestor do hospital, Mozart Marciano.

Pelo Conselho de Segurança (Conseg), o presidente, José Sgaviolli, o vice-presidente, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), e Airton Pegoraro pleitearam a construção de novo prédio para a Delegacia de Polícia.