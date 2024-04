Bariri: Santuário recebe projeto SOS Oração de Padre Robson

Nesta quarta-feira (10), às 19h30, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, recebe o projeto SOS Oração, de Padre Robson Luiz Caramano de Camargo.

Pároco na Igreja Matriz São Nicolau de Flüe, de São Carlos, padre Robson desenvolve projeto com ênfase motivacional, que tem como objetivo “reanimar as pessoas na fé para motivá-las na vida”.

O encontro prevê palestra, cânticos e reflexões colhidas no trabalho de evangelização e apoio espiritual.

Padre Robson é autor de livros de sucesso como Sobre Viver – Um ato de Coragem; Simples Assim – Complicar Menos para Viver Mais; Sinais; e Crônicas e Poesias da Realidade.