Bariri: Santa Casa venderá fogazza na Praça da Matriz

Como é tradição nos finais de ano, a Santa Casa de Bariri irá comercializar deliciosas fogazzas na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

A equipe irá preparar os salgados a partir da sexta-feira (9). Também haverá venda no sábado (10) e entre os dias 12 e 15 de dezembro.

Vale lembrar que nesses quatro dias o comércio estará aberto até as 22h. Além disso, haverá uma série de atrações culturais no centro de Bariri no período noturno, dentro da programação da “Vila do Noel – A Magia do Natal 2022”

As fogazzas podem ser adquiridas das 19h às 22h.