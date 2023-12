Bariri: Santa Casa deve finalizar em janeiro reforma de sala para novo Raio X

A Santa Casa de Bariri está custeando reforma de área próxima à portaria principal que irá abrigar novo aparelho de Raios X com tecnologia digital. A estimativa é que as obras sejam concluídas em janeiro de 2024.

A adequação da sala é necessária, conforme as dimensões exigidas tecnicamente pelo fabricante do equipamento. O serviço contempla blindagem da parede e do teto, adaptação elétrica, sala de comando e vestiário e banheiro com acessibilidade. A blindagem é para proporcionar segurança radiológica a pacientes e funcionários.

No fim de agosto deste ano a Prefeitura de Bariri homologou licitação em benefíio da Santa Casa.

O aparelho de Raios X com tecnologia digital foi comprado da empresa Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda. A firma venceu a licitação com o valor de R$ 338 mil.

O dinheiro para essa aquisição veio de emenda impositiva de autoria da Câmara Municipal de Bariri.

O aparelho atualmente utilizado no hospital baririense tem mais de 40 anos. Não existem mais peças para reposição. A aquisição de Raio X digital é uma demanda antiga da Santa Casa.