Bariri: Rua 7 terá mudança de direção em duas quadras

O Setor Municipal de Trânsito está alterando a mão de direção de duas quadras da Rua 7 de Setembro, no centro de Bariri.

A partir da tarde de quinta-feira (11) os condutores deverão trafegar em mão única do trecho entre a Avenida Tenente Peliciotti e a Avenida Ministro Gastão Vidigal. Até então esse trecho era de mão dupla.

De acordo com o setor, a alteração se faz necessária em virtude do aumento no tráfego de veículos naquela região.

Anteriormente, o condutor que transitava pela Rua 7 de Setembro no sentido bairro-centro e chegava ao cruzamento com a Avenida Tenente Peliciotti, tinha de virar à esquerda, em direção à Rua Antonio de Queiroz.

Com a alteração, o condutor que vem pela Rua 7 de Setembro do Jardim Maria Luíza em direção ao centro de Bariri, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Ministro Gastão Vidigal terá a opção de virar à direita e seguir até a Rua José Bonifácio, como também virar à esquerda e seguir até a Rua Antonio de Queiroz.

Além disso, quem estiver trafegando pelas avenidas Frederico Ozanan e Ministro Gastão Vidigal, deverá obrigatoriamente virar à esquerda ao chegar à Rua 7 de Setembro.