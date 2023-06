Bariri Rodeio Show muda programação por conta da chuva; evento começa nesta sexta-feira (16)

Segundo divulgado, os artistas concordaram com as mudanças e irão readequar a logística. “O maior objetivo é sempre proporcionar um espetáculo de qualidade e com total segurança à população de Bariri”, informa a nota

Em nota, a organização do evento afirma que, apesar do adiamento, as apresentações anunciadas devem o ocorrer.

Na sexta-feira (16), feriado municipal e agora abertura do evento, as pessoas devem trocar arroz, feijão, café, leite em pó e óleo por ingressos, na chamada Noite Solidária. No palco presença de Guilherme & Benuto.

A festa, que acontece no campo 2 do Estádio Farid Jorge Resegue, terá no sábado (17) show com a dupla Edson & Hudson.

Todas as noites de festa terão a cobertura completa do Sistema Belluzzo de Comunicação e do Jornal Candeia pelo Facebook da 91 FM, Rádio Cultura e Jornal Candeia e nas duas emissoras de rádio (91 FM e Cultura AM).