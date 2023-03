Bariri realiza pesquisa de demanda turística

A Prefeitura de Bariri e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão realizando pesquisa sobre o perfil dos visitantes e turistas.

O objetivo é ouvir a opinião de pessoas que atualmente não residem em Bariri, mas que estiveram na cidade.

A pesquisa pode ser acessada por meio do QR Code da imagem anexa ou pelo link: https://bityli.com/DW0yxo.

No fim de janeiro houve reunião na sede da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) para dar início à elaboração do Plano Diretor de Turismo.

Bariri almeja fazer parte do Município de Interesse Turístico (MIT) para futuramente receber recursos do governo estadual para investimento em infraestrutura.

São cinco diretrizes para pleitear o MIT: potencial turístico; hospedagem, alimentação e infraestrutura turística; infraestrutura básica; manutenção de Conselho Municipal de Turismo (Comtur) ativo; e Plano Diretor de Turismo.

Bariri não dispõe do último item. Para que seja elaborado é preciso que haja estudo de demanda, inventário das opções turísticas, certidões de abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos, cópia do Plano Diretor de Turismo e atas das últimas seis reuniões do Comtur. A pesquisa sobre o perfil dos visitantes e turistas faz parte do levantamento.

Da Redação