Bariri: Quermesse de Santa Luzia dá início à festa de 22 anos

Neste final de semana, 20 e 21 de abril, começa a tradicional quermesse de Santa Luzia, que dá início à programação da festa de 22 anos de fundação da paróquia dos altos da cidade.

A quermesse ocorre em mais dois finais de semana: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio, no pátio externo da igreja. As barracas vão oferecer salgados, pizza, churrasco, espeto de frango, doces e bebidas.

As noites de quermesse vão contar com show ao vivo de cantores e grupos locais. As atrações do primeiro final de semana são Anísio & Paulo Vitor (sábado/20); e Mary Tavares (domingo/21)

Nos próximos dias de quermesse, ainda sobem ao palco Henrique & Reinaldo (27/4); Soraia Sadi (28/4); João Paulo & Rafael (04/5); e Outro Alguém (05/5).

Dia do aniversário

Dia 1º de maio, quarta-feira, dia do aniversário da paróquia, às 16h, Padre Carlos Menezes Jr. celebra missa em ação de graças, com benção especial aos trabalhadores.

A partir das 17h, haverá Tarde da Fogazza, com venda de bebidas e mesas no local.

Encerramento

No dia 5 de maio, domingo, encerrando as festividades, das 11h30 às 13h, haverá almoço festivo, nas barracas da quermesse.

O cardápio, com venda por adesão, inclui porção de arroz, macarronada, frango assado, churrasco, espeto de frango, bebidas e doces.

A partir das 14h, será realizado grande Show de Prêmios, com cartela no valor de R$ 25, com sorteios de prêmios a dinheiro (R$ 500 e R$ 1mil) e produtos (ventilador, liquidificador, batedeira e ar condicionado).

Mais informações na secretaria paroquial, telefone (14) 3662-2106.