Bariri: Proprietário danifica carro em monte de pedra em vicinal

Proprietário rural entrou em contato com o Candeia para relatar que nessa semana danificou a frente de seu automóvel em monte de pedra deixado pela Prefeitura de Bariri. O acidente ocorreu por volta das 6h de quarta-feira (13).

Segundo ele, a administração municipal deveria ter sinalizado aos condutores que a vicinal estava em manutenção. A estrada rural dá acesso aos bairros Pocinho e Barreiro.

O trecho onde está o monte de pedras fica um pouco à frente da sede da associação Focinho Carente.

Outro lado

A diretora municipal de Infraestrutura, Angela Devides, informa que na segunda-feira (10) teve início serviço de manutenção na estrada rural que dá acesso ao bairro Pocinho, com colocação de aproximadamente 80 montes de piçarra ao longo da vicinal.

Na quarta-feira (13), após distribuição do trabalho para os servidores da diretoria, os responsáveis foram até local para fazer a devida sinalização.

De acordo com Angela, no local há visão nítida do serviço iniciado (colocação das piçarras em montes). As pedras deverão ser esparramadas a partir da próxima semana, melhorando o tráfego de veículos na vicinal.