Bariri: Prefeitura recebe verba de R$ 150 mil para Apae

Emenda no valor de R$ 150 mil da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) foi depositada na conta da Prefeitura de Bariri no dia 7 de julho.

A informação é do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), que conquistou a emenda junto à parlamentar. O dinheiro é proveniente do Ministério da Cidadania.

O recurso será revertido à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri. Edcarlos conta que o plano de trabalho da entidade foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

A direção da Apae informa que a verba foi distribuída para folha de pagamento, oficinas, materiais esportivos e educativos, materiais de consumo, manutenção em veículos e pagamento de energia elétrica.