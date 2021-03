Bariri: Prefeitura realiza barreiras sanitárias nas entradas da cidade

O lockdown em Bariri começa oficialmente às 6h desta sexta-feira (12). Para controlar a entrada e saída de pessoas, a prefeitura fará barreira sanitária em duas entradas da cidade.

A medida foi anunciada em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (11) na Câmara Municiipal.

Segundo o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), os trevos de acesso ao Lago Municipal e ao Portal Mário Fava estarão fechados nos dias em que vigorar o lockdown.

Já os trevos de acesso à Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato e Vice-prefeito Sérgio Forcin (acesso a Boraceia) terão equipes medindo a temperatura das pessoas, verificando a placa de veículos e questionando o motivo de entrada e saída do município.

A parte de fiscalização pelas ruas da cidade contará com servidores da prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira, explicou que haverá duas bases para denúncia: na prefeitura, pelo telefone 3662-9200, e na Vigilância Sanitária, telefone 3662-8500. Outro telefone para denúncia é o (14) 98208-1837.

Nesta quinta-feira o setor realizou 216 orientações e recebeu cinco denúncias. Duas delas (academia e supermercado) foram convertidas em autuações. As outras três, sobre possível descumprimento do decreto que determina o lockdown, serão verificadas a partir da vigência das medidas restritivas.

Óbitos

O gestor geral da Santa Casa, Mozart Marciano, comentou na coletiva à imprensa que nas últimas 24 horas houve quatro óbitos no hospital relacionados ao novo coronavírus.

Dos sete leitos de UTI destinados à Covid-19, seis estavam ocupados.

Dos leitos de enfermaria, todos os 28 existentes estavam ocupados. No início deste ano eram oito leitos na Santa Casa.