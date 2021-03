Bariri: Prefeitura faz 20 autuações no 1º dia de lockdown

A prefeitura de Bariri elaborou 20 autuações no primeiro dia de lockdown. O número foi apresentado em coletiva de imprensa, iniciada às 17h desta sexta-feira (12) na Câmara Municipal.

As medidas restritivas entraram em vigor às 6h desta sexta-feira e vigoram até as 6h de terça-feira (16).

Segundo a diretora municipal de Finanças, Natalia Sisto Moreira, a administração municipal recebeu 188 ligações e 48 mensagens de WhatsApp. Muitas das denúncias eram repetidas.

Das 20 autuações, 15 foram relacionadas a empresas, duas de uso de ranchos, duas de empresas que atuam na área rural e uma de uso de edícula. O Executivo também realizou 32 orientações.

Há duas bases para denúncia: na prefeitura, pelo telefone 3662-9200, e na Vigilância Sanitária, telefone 3662-8500. Outro telefone para denúncia é o (14) 98208-1837.

Perguntada pelo Candeia sobre a fiscalização de eventuais aglomerações nos períodos noturno e nas madrugadas neste fim de semana, Natalia disse que o trabalho ficará a cargo da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Recentemente, decreto da prefeitura deu poder de fiscalização aos bombeiros municipais. Além da norma municipal, há decreto estadual que estabelece toque de recolher das 20h às 5h.

Saúde

Na coletiva, o gestor geral da Santa Casa, Mozart Marciano, relatou que houve três óbitos em 24 horas (mulher de 60 anos residente no Jardim Santo André, mulher de 63 anos moradora no Núcleo Habitacional 4 e homem de 69 anos residente no centro de Bariri) e cinco altas.

Até 17h desta sexta-feira (12) havia 18 leitos de enfermaria ocupados por Covid-19 e cinco leitos de UTI, sendo que três pacientes estavam entubados.

Bariri não tinha conseguido transferir paciente pelo sistema Cross nos últimos quatro dias, mas nas últimas horas efetivou a transferência de dois pacientes na chamada vaga zero.

Em relação à vacinação contra a Covid-19, na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12) houve imunização de pessoas com 76 anos ou mais. A informação é da diretora municipal de Saúde, Marina Prearo.

A vacinação será retomada na segunda-feira (15), a partir das 7h, no Clube da Melhor Idade. A novidade é que poderão tomar a dose pessoas a partir de 75 anos.

Marina disse também na coletiva que 506 veículos foram parados na barreira sanitária montada na SP-304, perto do viaduto. Na saída para Boraceia (SP-261) foram abordados motoristas de 590 veículos.

Das medições de temperaturas, cinco pessoas estavam com alteração. Houve encaminhamento delas para unidades de saúde do município.