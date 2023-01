Bariri: Prefeitura divulga cronograma de limpeza pública da semana

A Diretoria Municipal de Obras e Serviços, por meio do Setor de Meio Ambiente, divulga o cronograma de serviços de zeladoria urbana desta semana.

Segundo a pasta, entre os dias 23 e 27 de janeiro serão prestados serviços nos seguintes locais: Emei 2; Jardim Industrial 2 (canteiro central, área verde e campo de futebol); Praça Jardim dos Morros; Emei 4; Praça da São José; Escola Julieta; Espaço Amigo 2; Escola Eurico; Creche Nelly Chidid; Creche Carmen 2; Jardim Garotinho; e Linhão (Maria Luiza, Yang 1, 2 e 3).

De acordo com o responsável pelo setor, Sincler Policarpo, também é possível que os baririenses solicitem serviços por meio de quatro canais.

“Os moradores podem fazer a solicitação por GDOC (protocolo on-line), direcionando para o Setor de Meio Ambiente, ou pelo nosso e-mail, ou por protocolo presencial na prefeitura ou por telefone, tudo através de um cadastro simples”, informa.

A Prefeitura de Bariri elaborou e está implantando o projeto de “Zeladoria Urbana” para a realização de serviços de limpeza urbana complementar, podas preventivas de árvores, limpeza e pintura de guias, roçagem, limpeza de praças e locais públicos, além de limpezas em geral com recolhimento de folhas, galhos e outros resíduos em vias públicas.

O calendário desses serviços, com os locais a serem atendidos, será divulgado toda semana para a população que também poderá solicitar o trabalho das equipes.

Serviço:

Zeladoria Urbana de Bariri

Cronograma de serviços: Semanal

Solicitação de serviços:

Protocolo pelo G-doc, direcionando para o Setor de Meio Ambiente

Protocolo pelo e-mail meioambiente@bariri.sp.gov.br

Protocolo presencial no Paço Municipal, à Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

Protocolo por telefone (14) 3662-8001

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri