Bariri: Prefeitura decide não realizar Réveillon e Carnaval



O prefeito Abelardo Simões (MDB) informou ao Candeia na noite desta terça-feira, 30, que a prefeitura de Bariri não vai realizar eventos durante a virada do ano e do Carnaval de 2022.

A informação ganhou destaque nas redes sociais no fim da tarde, e agora foi confirmada pelo Executivo.

Segundo Abelardo, as iniciativas da prefeitura serão voltadas somente para o Natal.

Região

Segundo divulgado pelo Candeia na semana passada, prefeitos da região estariam em diálogo para decidir em conjunto sobre o assunto.

Após reunião de prefeitos realizada nesta terça-feira em Brotas, cidades como Bocaina, Mineiros do Tietê, Itapuí, Dois Córregos, Boa Esperança, Boracéia anunciaram que não vão realizar os dois eventos, bem como Brotas, Itirapina, Torrinha, São Pedro, Analândia, Dourado, Ribeirão Bonito, Santa Maria da Serra, Trabiju e Corumbataí.