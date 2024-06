Bariri: Prefeitura atende recomendação do MP e publica horas extras detalhadas

Desde terça-feira (11) a Prefeitura de Bariri está publicando em sua página eletrônica informações mais detalhadas sobre as horas extras pagas aos servidores públicos municipais. Antes, os dados estavam numa aba no link “Acesso à Informação”.

O poder público está atendendo recomendação do Ministério Público (MP). No início de maio, o promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior determinou o encaminhamento de ofício ao prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) para que regularizasse o Portal de Transparência do município, a fim de que as horas extras passassem a constar do portal destinado aos servidores e não de forma oculta.

A Promotoria de Justiça requereu também a apresentação em detalhes de informações sobre horas extras feitas por servidores públicos municipais, relação de controle, convocações e requisições de horas extraordinárias de cada servidor e procedimento operacional para solicitação ou convocação de realização de horas extraordinárias.

Solicitou, ainda, forma de controle e fiscalização do cumprimento, indicação de todos os relógios pontos utilizados pelos servidores, cópia de agendas de atendimentos de todos os dentistas que realizaram horas extraordinárias em 2024 e espelho-ponto dos dentistas que realizaram horas extraordinárias.

Agora, quem acessar o Portal da Transparência irá deparar com uma lupa ao lado do nome do funcionário. Clicando nessa lupa, aparecem informações sobre horas extras eventualmente realizadas.

O serviço foi feito pelo Setor de Tecnologia da Informação da prefeitura e pela empresa contratada para administrar o sistema.

Futuramente, devem ser disponibilizados o dia e o horário em que o servidor realizou a hora extra.