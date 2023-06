BARIRI: Prefeito pede ao DER municipalização de trechos de rodovias

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) e o vereador Luis Renato Proti (MDB) solicitaram do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a municipalização de dois trechos de rodovias que passam pelo município.

A informação foi dada pelo prefeito em sua página no Facebook. Eles estiveram na sede do DER em São Paulo na quarta-feira (28).

O encontro foi com o coronel Sérgio Codelo, superintendente da autarquia. Também participou da reunião o deputado estadual Itamar Borges (MDB).

O pedido foi para a municipalização de trechos das rodovias Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304) – que liga Jaú e Ibitinga – e César Augusto Sgavioli (SP-261) – sentido Boraceia.

De acordo com Abelardo Simões, o objetivo é alavancar o desenvolvimento econômico de Bariri, principalmente atendendo às demandas das indústrias locais.

A municipalização permitiria a realização de melhorias para minimizar acidentes nos dois trechos, que passam pela área urbana de Bariri.