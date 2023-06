BARIRI: Praça da Juventude sedia 1ª Feira Junina

A feira prevê atração musical, praça de alimentação, oficinas, brincadeiras e exposição de artesanato local (Foto Divulgação)

Dia 8 de julho, sábado, será realizada a 1ª Feira Junina, na Praça da Juventude Prof. Claudinei Assad (ao lado do CSU – Centro Social Urbano), na rotatória da Avenida Perimetral.

O evento é promovido pela Fios de Afeto e tem início às 18h, com entrada franca.

A programação prevê atração musical, praça de alimentação, oficinas, brincadeiras e exposição de artesanato local.

A praça de alimentação vai oferecer pipoca, pastel, salgados, milho cozido, cachorro-quente, caldos quentes, além da participação do Lar, Amor e Vida (LAV), com panquecas.

Ainda haverá barraca de bebidas com quentão, chocolate e vinho quente.

No palco, a animação da dupla Ricardo & Milton Jr.