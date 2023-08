BARIRI: Polícia Civil apreende pistola municiada no Núcleo 4

A Polícia Civil de Bariri apreendeu nesta terça-feira (22) pistola calibre 380 municiada no Núcleo Habitacional 4.

Os policiais foram à residência para cumprimento de mandado de busca domiciliar, devido a crime de violência doméstica.

O investigado não foi encontrado no imóvel e ainda se encontra foragido.

Segundo a equipe de investigação, a vítima registrou boletim de ocorrência de ameaça, lesão corporal, dano, com base na lei Maria da Penha.

O registro foi feito na noite de sábado (19) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Diante da ameaça com a imagem de uma arma de fogo, a Polícia Civil solicitou o mandado de busca, pedido deferido pelo Poder Judiciário.