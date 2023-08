Bariri: Polícia Civil acredita que morte de idoso tenha sido natural

A Polícia Civil instaurou inquérito e aguarda a chegada de laudos pela Polícia Técnico-Científica sobre a morte de homem de 74 anos na tarde de terça-feira (22) em chácara situada na Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago).

Um deles é exame necroscópico, em que médico legista irá apontar a causa da morte de José João Gasparotti.

Em princípio, a Polícia Civil acredita que a morte tenha sido natural. Isso porque nada foi levado da propriedade. Outro fator é que faca encontrada perto do idoso não tinha marcas de sangue.

Não havia ferimentos no corpo, que foi encontrado por um familiar. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O velório teve início às 14h desta sezta-feira (23) no Velório Municipal de Bariri, com sepultamento às 17h no Cemitério Municipal de Itaju.