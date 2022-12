Bariri: Pedro Forcin é eleito presidente do Umuarama

A chapa “Transparência e Compromisso com o Clube”, encabeçada por Pedro Geraldo Forcin, foi eleita no domingo (11) para presidir o Umuarama Clube de Bariri no biênio 2023-2024. Pedro é o atual presidente do Umuarama.

A chapa recebeu 374 votos. Os outros membros são Antônio Alberto Zago (vice-presidente), Rafael Livero (1º tesoureiro), Everaldo Fernão Cruz (2º tesoureiro), Vagner Otmar Bonatti (1º secretário) e Luciano Eduardo Proti (2º secretário).

A chapa “Renovação” recebeu 142 votos. Ela foi composta por Amarildo Garutti (presidente), Luís Carlos Feliciano – Paulo Bega – (vice-presidente), Paulo Sergio Galvão Procópio (1º tesoureiro), Deivid de Souza da Silva (2º tesoureiro), Silvia Maria Pires de Camargo (1º secretário) e Jose Luís Michelassi (2º secretário).

Em relação ao conselho deliberativo, a votação foi a seguinte: Hercules Drago – 145 votos; Claudio Eduardo de Carvalho – 132 votos; Marcio Santos de Lima – 96 votos; Everaldo Azevedo da Silva (Pilão) – 68 votos; e William Zanotto Piva – 42 votos.