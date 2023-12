BARIRI: Paróquias cumprem semana de confissões

Esta semana, as paróquias locais dão continuidade ao mutirão de confissões em preparação à Festa de Natal.

De 18 a 21 de dezembro, paróquias locais – Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia – e a de Santo Antonio de Pádua de Itapuí recebem os paroquianos para confissões individuais.

A recomendação é que as pessoas sigam passos para o sacramento do perdão. Primeiro, deve colocar-se em oração, pedir a Deus a graça de uma sincera contrição; segundo, fazer um bom exame de consciência ao rezar, lembrar como foi a caminhada da última confissão até o presente; depois, buscar o sacerdote e confessar.