BARIRI: Paróquias celebram Vigília de Natal na noite de domingo

As paróquias de Bariri divulgaram a programação de missas e celebrações no final de semana do Natal. As atividades têm início no sábado e domingo pela manhã com as missas do 4º Domingo do Advento.

As cerimônias natalinas começam com a Vigília de Natal, que será celebrada na noite de domingo, nas três paróquias.

Na Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade, padre Carlos Menezes Jr. preside a Vigília de Natal, no domingo, às 18h. Logo depois, às 20h, celebra missa solene de Natal.

Segunda-feira (25), a programação da Santa Luzia começa logo às 5h da manhã, com Missa da Aurora, seguida de café da manhã comunitário. À noite, a partir das 19h, padre Carlos celebra missa de Natal.

Paróquia central

Padre Ériko Thiago Nogueira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, preside a Vigília de Natal, na Igreja Matriz, no domingo (24), a partir das 19h.

O pároco ressalta que, neste dia, não haverá as missas regulares na Igreja de Santo Expedito (8h15) e a das Crianças na Matriz (9h30).

Segunda-feira (25), a programação da paróquia central prevê a celebração de duas missas de Natal: às 9h30 e às 19h, ambas na Igreja Matriz.

Santuário

A Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri celebra a Vigília de Natal, na noite de domingo (24), a partir das 19h,

Na segunda-feira (25), padre Leandro Pimentel programou um único horário para celebração da Missa de Natal: será a partir das 19h, no Santuário.