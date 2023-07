BARIRI: Paróquia do Santuário prepara Festa de São Cristóvão

Domingo (23), a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, vai celebrar São Cristóvão com programação especial.

As celebrações em louvor ao padroeiro do motoristas têm início às 9h30, com missa campal em frente ao Santuário. Em seguida haverá carreata pelas ruas da cidade. Na volta ao Santuário, Padre Leandro Pimentel dará benção especial aos veículos.

Das 10h30 às 12h30, no salão paroquial, será realizada a entrega das poções de Feijoada de São Cristóvão. Os ingressos, com direito a feijoada e arroz, estão sendo vendidos, antecipadamente, por R$ 30.

Encomendas e maiores informações podem ser obtidas na secretaria paroquial ou pelo telefone (14) 3662-2184.