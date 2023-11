BARIRI: Paróquia divulga programação da festa de Santa Luzia

Padre Carlos Menezes Jr. divulgou esta semana, a programação da Festa da Padroeira da Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade.

A programação religiosa tem início dia 10 de dezembro, domingo, às 18h, primeiro dia do tríduo em louvor à padroeira, com a presença do Padre Davi, de Araraquara. A celebração se estende com Padre Thiago (Barra Bonita), segunda-feira (11), e Padre Tadeu (São Carlos), terça-feira (12).

Quarta-feira (13), Dia de Santa Luzia, haverá três horários de missas, com benção dos olhos: às 7h, 15h e 19h, sempre na Igreja de Santa Luzia.

Ainda na quarta-feira (13), será realizada a benção e distribuição dos pedaços do Bolo de Santa Luzia, sempre após as missas das 7h, 15h e 19h. As porções estão à venda por R$ 5.

Programação festiva

A programação festiva deste ano tem início dia 9 de dezembro, sábado, com Tarde da Fogazza. Os salgados podem ser pedidos pelo whatsapp (14) 99812-1251e serão entregues a partir das 17h, somente no balcão da cozinha (sistema drive thru). No local as fogazzas também podem ser adquiridas e entregues.

Outra Tarde da Fogazza será realizada no dia 13 de dezembro, quarta-feira, no mesmo sistema da anterior, com entrega dos salgados a partir das 16h.

Dia 10 de dezembro, domingo, haverá o Almoço de Santa Luzia, também no sistema drive thru, com entrega no balcão da cozinha. O cardápio é macarrão na chapa, no valor de R$ 15 a porção.

As adesões para a fogazza, almoço e bolo estão à venda na secretaria paroquial. Mais informações pelo telefone (14) 3662-2106.