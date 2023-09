BARIRI: Paróquia central realiza 1ª Feira Católica no CCE

Nos dias 29 e 30 de setembro, sexta-feira e sábado, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, realiza a 1ª Feira Católica, no Centro de Catequese e Evangelização (CCE).

As atividades se desenvolvem em seis salas temáticas, com cartazes, imagens e apresentações. Na sexta-feira (29), a feira funciona das 19 às 21h; e no sábado (30), das 9h às 11h.

Os temas abordados são: Conhecendo a Bíblia; Palavras que Falam ao Coração; Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe e seus Diferentes Títulos; Nossa Senhora do Rosário e a Oração do Terço; Sacramentos: Sete Pontos de Encontro com Deus; e O Oratório como Capela Doméstica.

O evento envolve crianças e catequistas das três etapas do curso de formação da Primeira Eucaristia. Em cada sala, os temas serão apresentados pelas crianças. Elas também elaboraram os cartazes e outros itens utilizados nas apresentações.

A entrada é gratuita e quem estiver interessado em mais informações devem entrar em contato na secretaria paroquial pelo telefones (14) 3662-1979 ou 3662 8400.