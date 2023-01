Bariri: Parceria traz cursos profissionalizantes de operador de máquinas

Parceria entre a Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Bariri e a empresa DCBIo – Della Coletta Bionergia, traz para Bariri três cursos de operador de máquinas, pelo Serviço Nacional de Indústria (Senai):

• Operação e manutenção de colhedora de cana – com 72h;

• Operação e manutenção de tratores agrícolas – transbordo – 64h;

• Operação e manutenção de tratores agrícolas e técnicas de conservação de solo – 64h

As inscrições devem ser realizadas de 23 de janeiro a 03 de fevereiro, na Escola Profissionalizante Francisco Leoni (Escola do Senai de Bariri) e/ou na Diretoria de Desenvolvimento (prefeitura).

Para fazer o curso, o interessado deve cumprir alguns requisitos:

• Idade mínima de 18 anos

• Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

• Ensino Médio completo

• Disponibilidade para aulas práticas e teóricas;

• Submeter-se a pré-seleção curricular

Não perca esta oportunidade de se atualizar e se preparar para o mercado de trabalho.