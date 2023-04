Bariri: Padres participam de festa de 10 anos da paróquia

Esta semana, de 25 de abril a 1º de maio, a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, preparou programação especial em comemoração aos 10 anos da paróquia do Santuário.

Todas as celebrações – coordenadas pelo pároco Leandro da Silva Pimentel – serão realizadas no Santuário, com a participação de padres da Diocese de São Carlos.

Já confirmaram presença os padres Marcelo Francelin, Daniel Antonio do Carmo e Marcelo Aparecido de Souza, que celebram o tríduo em ação de graças, de 25 a 27 de abril, a partir das 19h, no Santuário.

Sexta-feira (28), dia do aniversário dos 10 anos da Paróquia, Padre Daniel Rosa de Moraes celebra missa solene, a partir das 19h.

No sábado (29), excepcionalmente, não haverá missa na comunidade de São Pedro. A celebração será no Santuário, a partir das 18h, com a presença do padre baririense, Jorge João Nahra.

Almoço e missa

Domingo (30), as atividades têm início a partir das 11h30, com o almoço festivo, no estilo drive thru (não haverá consumo no local). A adesão tem valor de R$ 30, com porção de três tipos de carne: frango, bovino e linguiça.

As marmitex estão sendo vendidas, antecipadamente, por integrantes da comunidade. Informações através do telefone (14) 3662-2184.

No mesmo dia, às 19h, no Santuário, padre Ademir Antonio Michieletto – um dos responsáveis pela construção da igreja – celebra missa solene.

Segunda-feira (1º de maio), Dia do Trabalho e feriado nacional, a programação tem início às 7h da manhã, com o bolo da padroeira, que traz medalhas de São José.

Logo depois, às 10h, Padre Leandro celebra missa de encerramento dos 10 anos da Paróquia do Santuário.