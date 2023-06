BARIRI: Nona edição do Festival de Pipas será dia 23 de julho

Dia 23 de julho, domingo, a partir das 14h, será realizado o 9º Festival de Pipas de Bariri, nas dependências do Centro Social Urbano (CSU).

As inscrições devem ser feitas na hora e haverá nove categorias de competição: maior e menor pipas; menor soltador; pipa mais bonita; mais criativa; mais colorida; vovô mais velho; e pipas caixas.

No local haverá venda de bebidas e de pipas.