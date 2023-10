BARIRI: Neste sábado tem Feira Mãos Criativas no Lago

Neste sábado (21), das 14 às 18h, ocorre a primeira edição da Feira Mãos Criativas, com artesanato e gastronomia, no Lago Municipal Prefeito Accacio Masson.

O evento é promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Setor de Cultura, em parceria com o grupo de artesanato Fios de Afeto.

Serão expostos para venda itens como biscuit, guardanapos bordados, canecas, acessórios infantis, bijuterias, mesas postas, crochê, MDF decorado, bordado livre, velas aromáticas, temperos naturais, especiarias, cachaças artesanais e trancistas.

Também serão vendidas bebidas e geladinhos gourmet, em prol go grupo de artesanato.

Além da Fios de Afeto, já confirmaram participação na feira o Pastel da Hora; Tia Rô Recreação; Carolina Lenotti Fotografia; Rei do Mate; e o Curso de Moda do Fundo Social de Solidariedade (Fuss).