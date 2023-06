Bariri: Nesta quinta-feira tem arraiá do Suas

Nesta quinta-feira (29), das 18h30 às 2030, ocorre Festa Junina do Suas, promovido pela Diretoria de Ação Social e Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O evento é aberto ao público e será realizado no Centro de Lazer do Trabalhador José de Arruda Carneiro – Arrudão, no Jardim Santa Helena.

Segundo os organizadores, haverá barracas de brincadeiras, pipoca, algodão doce, música e apresentações de beneficiários do Espaço Amigo, do Centro de Promoção Social (CPS) e da Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae).

Vale ressaltar que o Suas é um órgão que organiza as ações socioassistenciais em todo o estado de São Paulo

Fonte: Assessoria de Comunicação