Bariri: Motociclista sofre ferimentos em acidente no centro

Uma motociclista envolveu-se em acidente na manhã desta quinta-feira (12) na área central de Bariri.

Conforme apurado pela reportagem, a mulher conduzia motocicleta pela Rua Rui Barbosa. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Tenente Peliciotti, teria perdido o controle da moto e caído.

Ela foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros, sendo conduzida ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri por ambulância do município. Uma testemunha informou que a motociclista teve lesões no braço, perna e joelho.