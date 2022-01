Bariri: Missas na Igreja Matriz são suspensas

Problema é relacionado ao equipamento de som – Foto: Divulgação

O Padre Ériko Thiago Nogueira informa que por causa de problemas relacionados ao equipamento de som da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores foram suspensas as missas no local até sexta-feira (14).

Houve queima de canais da mesa de som, e o conserto já foi solicitado da empresa responsável.

O pároco relata que no momento pensa se irá transferir ou não as missas para outra igreja, principalmente porque há aumento de casos de Covid-19 e de gripe. A Matriz é bem maior, sendo possível manter os fiéis distantes um do outro.

Qualquer mudança será atualizada no Facebook do Candeia.