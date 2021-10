Bariri: Marcinho Delfino morre em decorrência da Covid-19

Marcio Aparecido Alves Júnior, 28 anos, mais conhecido por Marcinho Delfino, morreu na noite de domingo (24) em decorrência da Covid-19. Ele nasceu em janeiro de 1993 em Bariri, era solteiro e torcedor do Palmeiras.

Há mais de um mês ele estava internado, lutando contra a doença. Especificamente em Bariri, nos meses de setembro e outubro não foram registrados óbitos relacionados à pandemia.

Em sua página no Facebook, amigos postaram mensagens emocionadas pela partida precoce do baririense.

Política

Marcinho ocupou o cargo de chefe do Setor de Infraestrutura no governo de Francisco Leoni Neto (PSDB), em julho de 2018, assim que o prefeito tomou posse após a realização de eleição suplementar.

Em dezembro de 2019 foi exonerado do cargo, assim como outros chefes de setor na prefeitura de Bariri, devido ao julgamento de ação popular que questionava o preenchimento das funções no Executivo.

Nas eleições municipais de 2020 Marcinho concorreu ao cargo de vereador. Recebeu 181 votos, não tendo sido eleito.

Aos familiares e amigos, de Marcinho Delfino, os sinceros sentimentos de toda a equipe do Jornal Candeia.