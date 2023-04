Bariri: Jovem de 25 anos morre em acidente de trânsito

Larissa Jaqueline Rangel, 25 anos, morreu depois que a moto em que estava junto com seu marido foi atingida por uma caminhonete no cruzamento da Avenida João Lemos com a Rua Rodrigues Alves, em Bariri/SP. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26).

De acordo com o apurado pela reportagem, a moto que era conduzida pelo marido de Larissa seguia pela Rodrigues Alves, em seu sentido único. Nesse momento uma caminhonete F1000, com placas de Jaú, avançou o cruzamento pela Avenida João Lemos.

A caminhonete atingiu em cheio a moto que foi arremessada contra uma placa de sinalização. Larissa foi rapidamente socorrida por uma ambulância de Itaju que passava pelo local. O marido dela foi socorrido logo depois pela equipe do Corpo de Bombeiros, com fratura exposta em uma das pernas.

O óbito aconteceu minutos depois que a vítima deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri. O marido também recebeu atendimento e permanece internado.

O condutor da caminhonete não se feriu.

Aos amigos e familiares os nossos mais sinceros sentimentos.

Texto: Diego Santos / Fotos: Diego Santos

Fonte: Clube 100,7 FM

Legenda fotos: A caminhonete atingiu em cheio a moto que foi arremessada contra uma placa de sinalização.