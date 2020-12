Bariri: Imagens flagram furto de moto no Centro

Imagens registradas por câmera de monitoramento instalada na Rua Tiradentes, altura do cruzamentos com Av. Claudionor Barbieri, flagraram momento em que motocicleta Honda CG Titan 125 cor preta, placas DHJ 2770, é furta de estacionamento no Centro de Bariri.

Segundo a vítima, o furto ocorreu por volta das 21h desta segunda-feira, 21.

No vídeo, é possível ver a ação de dois homens, que usaram uma outra moto no crime. Um terceiro elemento parece observar a movimentação da esquina.

A família busca agora informações sobre o paradeiro do veículo e sobre os meliantes.