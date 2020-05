Bariri: Homem de 74 anos é internado com suspeita de Covid-19 em Bariri

Um homem de 74 anos foi internado na Santa Casa de Bariri com suspeita de Covid-19.

Até o momento, o hospital espera pelo resultado do exame dele e também de mulher de 73 anos, que também foi internada recentemente.

De acordo com o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, os demais exames pendentes tiveram resultado negativo, incluindo o de morador de Bariri de 63 anos e de homem residente em Itaju com 36 anos.