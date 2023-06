Bariri: Hoje tem abertura da Expoarte no Centro Mário Fava

Nesta segunda-feira (27), será realizada a abertura da terceira edição da Expoarte, que traz produções de estudantes locais. O evento integra a programação oficial do 133º aniversário de emancipação política de Bariri.

A solenidade ocorre no local da exposição, o Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava, às 19h, e deve contar com a presença de autoridades e equipe do Setor de Cultura.

Este ano a Expoarte tem como tema “Lutas e Flores: A Poética Feminista no Olhar do Artista Juvenil” e se estende até dia 30 de junho, sexta-feira.

Neste período, a exposição pode ser conferida no horário das 09 às 16h; e das 19 às 21h.