Bariri: Grupos fazem arrecadação em prol da Santa Casa

Integrantes da Ordem DeMolay e do Grupo Escoteiros de Bariry realizarão no sábado (11) campanha de arrecadação de produtos em prol da Santa Casa de Bariri.

Os membros da Ordem DeMolay estarão na entrada do Supermercado Michelassi solicitando dos consumidores chá mate, extrato de tomate, margarina, copo de água descartável e garfo para refeição descartável.

Os escoteiros permanecerão na entrada do Supermercado Aquilante arrecadando café, água sanitária, desinfetante e esponja dupla face.