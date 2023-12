BARIRI: Gincana da Coeba arrecada quase 7 toneladas de produtos para entidades

Por conta das comemorações de seu 25º aniversário, a Cooperativa Educacional de Bariri (Bariri) vem realizando ao longo deste ano uma série de atividades, com participação de alunos e pais.

A gincana está chegando à reta final e, na quinta-feira (30), resultou no recebimento de quase 7 mil toneladas de produtos de limpeza, como detergente, desinfetante, água sanitária e outros.

Todos os itens serão doados ao Lar Vicentino de Bariri, Santa Casa de Bariri, Lar Amor e Vida (LAV) e Focinho Carente.

São quatro equipes disputando o troféu na gincana dos 25 anos da escola: Sonserina (verde), Lula-Lufa (amarelo), Corvinal (azul) e Grifinória (vermelho). Crianças e pais utilizam camisetas nessas cores durante as competições.

Um detalhe da arrecadação de quinta-feira (30) é que uma família que reside na área rural de Itaju doou abobrinhas à unidade de ensino.

Pessoas com quem o casal conversou em Bariri disseram que poderiam levar os produtos na Coeba, porque a escola faz campanhas de arrecadação em prol da comunidade.