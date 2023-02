Bariri: Fundo Social oferece cursos de costura e de manicure e pedicure

Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e a Prefeitura de Bariri abrem inscrições para os cursos de qualificação profissional de manicure e pedicure e costura.

As inscrições devem ser realizadas de 1º a 10 de fevereiro na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza. Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de endereço.

As vagas são destinadas preferencialmente para mulheres, acima de 16 anos. Os cursos são gratuitos e com certificação.

Estão sendo ofertadas 25 vagas para o curso de manicure e pedicure e 20 vagas para o de costura, ofertadas por ordem cronológica de inscrição. Se houver número maior de interessados, será criada uma lista de espera.

Mais informações podem ser obtidas na Casa da Mulher, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, à Rua Camilo Resegue, 68.

O telefone para contato é o (14) 3662 6232 e o e-mail é casadamulher@bariri.sp.gov.br..

Fonte: Assessoria de Comunicação

Informações sobre os cursos

• MANICURE E PEDICURE

Duração: 03 meses

Carga Horária: 2h semanais

Às terças-feiras, no período da manhã, tarde ou noite.

• COSTURA

Duração: 03 meses

Carga Horária: 5h semanais, divididos em dois dias por semana (segundas e quartas ou terças e quintas-feiras)

Período da manhã ou tarde.

Obs.: Exige-se noções básicas de costura.