Bariri: Fogo ao lado de creche faz com que crianças deixem unidade

Na manhã desta quinta-feira (28) foi ateado fogo em praça ao lado do Espaço Amigo 1, onde está instalada a Creche Carmen Sola Modolin Aquilante.

As chamas não atingiram a unidade de ensino, no entanto, por causa da grande quantidade de fumaça a equipe escolar retirou as crianças da creche, levando-as para local seguro.

A prefeitura de Bariri encaminhou equipes para o local. Houve interdição provisória da creche. O Corpo de Bombeiros está na região para combater as chamas.