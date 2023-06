Bariri: Eventos interrompem tráfego da Rui Barbosa

Bariri 133 anos

Atenção: de quinta (22) a segunda-feira (26), a Rua Rui Barbosa (da rotatória até Pizzaria do Lago) terá o tráfego de veículos interrompido.

Isto ocorre devido aos eventos que serão realizados no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson – 1º PET no Lago (sábado) e 3º BiKe Fest Bariri (domingo). Eles integram a programação de aniversário do município.

Segundo os organizadores, a partir das 6h da manhã da quinta-feira, servidores realizam serviços de montagem de barracas e de instalação elétrica para apoio dos eventos. O fechamento temporário da rua dura até às 12h da segunda-feira (26).