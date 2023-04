Bariri: Estão abertas inscrições para Rainha do Rodeio 2023

Terça-feira (04), têm início as inscrições para o concurso Rainha, Princesa e Madrinha do Rodeio de Bariri de 2023. A organização do concurso está sendo de responsabilidade do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

As interessadas têm até sexta-feira (14 de abril) para se inscreverem de forma on-line, através do link: https://forms.gle/W5DVAkjDxfbENwwT7

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos como ter entre 16 e 35 anos; residir em Bariri; ter disponibilidade para promover o Rodeio de Bariri 2023; e não ter recebido o título de Rainha em edições anteriores.

As inscrições marcam a primeira etapa do concurso. Já a segunda etapa, conta com a realização de desfile e julgamento das candidatas, no dia 6 de junho.

Confira o regulamento completo:

https://drive.google.com/file/d/1GJ_Q5DAcA-PwXZqEbYxmdPaKVUIGhvqB/view?usp=share_link

Fonte: Assessoria de Comunicação